Akciový výhled

07.03.2017 08:56

Poklidný open na pražské burzeZápadoevropské burzy po včerejším poklesu zahájí dle futures dnešní seanci bez výraznějších změn, když např. futures na DAX aktuálně +0,13%. Dnes reportované podnikové objednávky v SRN výrazně zaostaly za očekáváním, nicméně primárně očekávanou události tohoto týdne je čtvrteční zasedání ECB. Ani futures na zámořské indexy, nyní neukazují směr dalšího vývoje. Pražská burza včera odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu a mírně posílila. Dařilo se především méně likvidním emisím a to Cme, Kofole a O2. Dnes by měla pražská burza otevřít okolo včerejší závěrečné hodnoty indexu PX 975 bodů a bez nových kurzotvorných zpráv pro jednotlivé tituly očekáváme poklidný vývoj. Čez by měl setrvat v aktuálním obchodním pásmu 450 – 460 Kč. Cme podobně jako včera může atakovat metu 80 Kč. Bankovní emise pravděpodobně na openu nevykážou výraznější pohyby. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191150_newsletter_170307.pdf