Akciový výhled

08.03.2017 09:00

Před openem evropských burz je sentiment mírně negativníPražská burza po většinu včerejší seance oscilovala bez zřetelného trendu okolo pondělní uzavírací hodnoty (975 bodů), nicméně v závěru obchodního dne se index ponořil do záporného teritoria a nakonec odepsal -0,4% na 971 bodů. Za poklesem stála především Komerční banka, která nakonec padla o -2%. Dnes před openem evropských burz je sentiment mírně negativní. Po poklesu zámořských trhů se nyní dále futures na americké indexy pohybují v záporném teritoriu a rovněž západoevropské burzy by měly zahajovat se ztrátami, když např. DAX odepisuje aktuálně -0,25%. Pražská burza měřeno indexem PX by se po openu měla pohybovat okolo hladiny 970 bodů. Čez včera ztratil denní zisky po zprávě, že norský vládní fond uzavírá pozici v titulu. Nicméně jedná se o minulost, dnes již státní norský fond není akcionářem, ale i tak by elektrárenská emise mohla testovat hladinu 450 Kč poté, co cena el. energie od začátku týdne ztrácí. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191201_newsletter_170308.pdf