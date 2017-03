Akciový výhled

09.03.2017 09:01

Vyčkávání na ECBZápadoevropské trhy zakončily včerejší seanci bez výraznějších změn a rovněž pražská burza hledala směr dalšího vývoje, když po celou seanci index PX osciloval v blízkosti úterního závěru a nakonec zakončil s nepatrným ziskem +0,06%. Taktéž dnešní dopolední vývoj by měl být nevýrazný bez zřetelného trendu, jelikož investoři budou vyčkávat na odpolední výstup ze zasedání ECB. Futures na americké akciové indexy se tak nyní pohybují v blízkosti nuly a futures na index DAX ukazuje na mírný pokles -0,12%. Za těchto podmínek by měla pražská burza měřeno indexem PX zůstat v úzkém pásmu 970 až 975 bodů. Čez včera neudržel metu 450 Kč, když cena el. energie od začátku týdne ztrácí. Návrat zpět nad tuto úroveň je dnes nepravděpodobný, jelikož el. energie v SRN při ranním obchodování dále oslabuje. Komerční banka se po třídenním poklesu přiblížila k hodnotě 920 Kč, což je ocenění kde v minulosti nalezla podporu. Erste Bank s pokračujícím růstem výnosů na západoevropských trzích by se mohla přibližovat k psychologickému kurzu 800 Kč. Fortuna dnes reportovala výsledky za rok 2016, nicméně investoři budou především sledovat, zda odpoledne budou zveřejněny nějaké podrobnosti k nedávno uskutečněné akvizici. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191268_newsletter_170309.pdf