Akciový výhled

10.03.2017 09:01

V závěru týdne čeká akciové trhy pozitivní open, odpoledne data z amerického trhu prácePražská burza ani ve včerejší seanci nenašla jednoznačný směr dalšího vývoje a měřeno indexem PX se pohybovala v úzkém rozmezí 970 až 975 bodů, aby nakonec uzavřela se ziskem 0,18% na 974 bodech. Včerejší výstup ze zasedání ECB ovlivnil především západoevropský bankovní sektor, který se vydal strmě vzhůru současně s výnosy dluhopisů, po navýšení předpovědi pro HDP a pro inflaci. Na našem trhu z toho těžila především Erste Bank, která se tak ve Vídni dostala až k psychologické úrovni 30 EUR (810 Kč). Západoevropské trhy zakončily včerejší seanci podobně jako zámořské indexy s mírnými zisky. Nyní však futures ukazují na pozitivnější open a to do 0,5%. Pražská burza má tak šanci pro mírný růst a překonání úrovně 975 bodů. Po šesti poklesech v řadě má Čez určitý prostor pro mírnou růstovou korekci, která je však omezena celotýdenním poklesem cen el. energie. Erste pravděpodobně zůstane na vysokých úrovních a měla by na primárním trhu atakovat rezistenční úroveň 30 EUR, když tržní úrokové míry i dnes po ránu stoupají. Odpoledne se očekávají klíčová data tohoto týdne z USA a to z trhu práce. Pravděpodobnost, že Fed v příštím týdnu navýší sazby, se po středečních datech ADP zaměstnanosti dostala k 100%, dnes se bude sledovat, zda se to potvrdí. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191328_newsletter_170310.pdf