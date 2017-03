Akciový výhled

13.03.2017 09:00

Evropa otevře klidnějiAkciové trhy zahájí nový týden zřejmě bez výraznějších změn. Futures pro evropské indexy indikují otevření kolem nuly. V uplynulém týdnu přitom Evropa nepatrně ztratila. Výraznější volatilita byla a je ke spatření pouze na měnovém trhu (posilování Eura) a dluhopisech (růst výnosů). Zmíněné faktory pomohly bankám, jež překonaly vývoj trhu. Pražská burza podobně jako okolní trhy nepatrně ztrácela. Index PX uzavíral na 972 bodech, což je úroveň poblíž které se obchoduje již téměř měsíc. Ani pro dnešní den zřejmě nelze čekat výraznější posun. Erste nakonec v pátek uzavírala ve Vídni poblíž 830 Kč, takže otevření v Praze dnes čekejme silnější. Na druhou stranu její růst se přiblížil k poměrně silné rezistenci 830-840 Kč. Komerční banka by mohla růst sektoru dohánět a mohla by mít potenciál se postupně vrátit k nedávným maximům 950-960 Kč. ČEZ by se mohl po pátečním propadu k 440 Kč konsolidovat u zmíněné úrovně a spíše mírně přidat. Mediální CETV uzavírala v zámoří pod 76 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191390_newsletter_170313.pdf