Akciový výhled

14.03.2017 08:56

Evropské burzy zahájí bez výraznějších změnZámořské indexy zakončily úvodní seanci tohoto týdne bez výraznějších změn a rovněž futures na západoevropské indexy ukazují na nevýrazný open , když se pohybují nepatrně v kladném teritoriu. Futures na DAX aktuálně přidává 0,02%. Investoři se tak pomalu připravují na zítřejší zasedání Fedu a volby v Nizozemsku. Pražská burza včera zaznamenala úspěšný vstup do nového týdne, když posílila o 0,58% na 977 bodů. Pomohl především růst Erste Bank na více jak pětiletá maxima. Z technického pohledu se titul stává překoupený a v přepočtu těsně pod 840 Kč má silné rezistenční úrovně, nicméně sentiment v západoevropském bankovním sektoru zůstává nadále příznivý. Pomáhá růst výnosů, který pokračuje i dnes a německý desetiletý dluhopis bojuje o proražení psychologické úrovně 0,50%. Čez by se po osmi poklesech v řadě měl stabilizovat poté, co cena el. energie začíná korigovat poklesy z minulého týdne. Pomůže i vývoj v sektoru, když RWE predikuje v tomto roce zisk nad odhady trhu. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191446_newsletter_170314.pdf