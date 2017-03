Akciový výhled

15.03.2017 09:01

Klidné otevření v EvropěVe středu budou evropské indexy opět otvírat bez výraznějších změn. Investoři budou po očku sledovat vývoj voleb v Nizozemí a událostí dne bude večerní zasedání Fedu, kde se čeká zvýšení sazeb v USA. To by pro trhy nemělo být překvapením a mělo by to být započítáno v cenách (výnosy dluhopisů, USD). Patrné to bylo v úterý na vývoji bankovního sektoru, kde převažovalo vybírání zisků. Na daný vývoj v Praze reagovala i Erste, jež od rezistentních úrovní 830-840 oslabila zpět k 820 Kč. Ve Vídni titul následně uzavíral ještě mírně níže na 817 Kč. Pro dnešní den bychom na Erste čekali pokus o konsolidaci. Naopak Komerční banka se dokázala zvednout nad 940 Kč, díky růstu českých výnosů na dluhopisech. Akcie KB by měly úroveň 940 Kč nadále udržet. Společnost Unipetrol zveřejnila „novou“ strategii pro další období. Ohledně výhledu EBITDA pro roky 2017-2018 firma čeká souhrnně zisky kolem 20 mld. Kč. Pro trh to může být spíše zklamáním. Co se týče dividendové politiky, Unipetrol nebyl příliš konkrétní, ale oznámil snahu o její zvyšování. Akcie Uniptetrol posílily od konce ledna přes +20% a jejich další růst by pro nás byl překvapivý. Akcie ČEZu se v posledních 9 dnech obchodoval v červených číslech a tuto sérii by dnes mohl přerušit. Mediální CETV poklesla v zámoří na 75 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191497_newsletter_170315.pdf