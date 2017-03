Akciový výhled

16.03.2017 08:56

Evropa otevře růstemEvropské indexy začnou čtvrteční obchodování růstem, indikace naznačují posun +0,9% výše. Včera podle očekávání americká centrální banka FED zvedla úrokové sazby +0,25%. Zajímavější byla reakce jednotlivých aktiv, když oslaboval USD (proti očekávání některých investorů) a rostlo zlato. Růst dluhopisů – a tedy propad jejich výnosů – stál za špatnou výkonností bank, jež končily v záporu. Naopak se dařilo utilitám. Paradoxně v Praze se v posledních dnech nedařilo akciím ČEZ, kterému ale současný pokles výnosů dluhopisů hraje do karet. Čekali bychom tedy přerušení jeho červené série 10 poklesů v řadě a jeho akcie by dnes měly růst. Banky by podle vývoje v sektoru v zahraničí neměly být v čele zájmu. Komerční banka nad 950 Kč spíše láká k realizaci zisků. Erste měla ve středu nepovedený závěr ve Vídni na 812 Kč, titul by se dnes měl nicméně obchodovat v kladných číslech. Mediální CETV se v posledních dnech obchoduje v zámoří na nižších úrovních než v Praze, včerejší závěr přinesl úroveň 74,30 Kč. Celkově bude zajímavé sledovat, zdali se indexu PX podaří prolomit úrovně kolem 984 bodů, což byla nedávná „intradenní“ maxima. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191556_newsletter_170316.pdf