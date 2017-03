Akciový výhled

21.03.2017 09:06

Aktivní bude Čez po výsledcích za 2016Globální akciové trhy vstoupily do nového týdne s mírnými poklesy, nicméně nyní futures na americké a západoevropské indexy ukazují, že část ztrát by dnes mohly umazávat, když např. futures na DAX ukazuje přírůstek 0,21%. Rovněž pražská burza uzavřela včera mírně v záporném teritoriu. Sledovaným titulem by dnes měl být především Čez, který reportoval výsledky za rok 2016. Elektrárenská společnost za 4Q překonala odhady trhu a návrh dividendy je na slušné úrovni 33 Kč. Nicméně výhled na rok 2017 je spíše slabý a ocenění titulu tak pravděpodobně zamíří do záporného teritoria. Včera po uzavření trhu reportovala výsledky rovněž Kofola, které hodnotíme mírně pozitivně. Erste Bank včera v závěru na primárním trhu klesla v přepočtu pod 810 Kč. Celkově by měl index PX v úvodu spíše ztrácet kvůli slabšímu openu na Erste Bank a pravděpodobnému poklesu na Čezu. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191745_newsletter_170321.pdf