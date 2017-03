Akciový výhled

27.03.2017 09:06

Evropa otevře poklesemDo nového týdne budou akciové trhy vstupovat poklesy. Především zámořské futures indikují silný pokles (-1%) poté, co Trump zatím utrpěl debakl při boji za zrušení reformy zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Obamy. To by mohlo indikovat těžkosti s prosazováním dalších reforem. Celá globální rally na akciových trzích od podzimu je přitom založena na očekávání relativně brzkého příchodu fiskálních stimulů v USA. Futures v Evropě indikují otevření v červených číslech kolem -0,6%. Pražská burza zřejmě nezůstane imunní a měla by rovněž oslabovat. Na silných rezistentních úrovních jsou především bankovní tituly. Erste v pátek překvapivě posílila na 825 Kč úrovně, právě odkud bychom ale čekali pohyb na jih. Rovněž Komerční banka by měla od pátečních úrovní u 960 Kč oslabovat. Mediální CETV uzavírala v zámoří pod 75 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/191976_newsletter_170327.pdf