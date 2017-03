Akciový výhled

28.03.2017 08:56

Evropa v úvodu smaže včerejší ztrátyFutures na evropské indexy indikují růstové otevření kolem +0,5%, včerejší pokles tedy umažou. Zámořské trhy v pondělí nakonec setřásly slabší úvod a uzavíraly jen se slabými ztrátami. Pražská burza včera na zhoršený zahraniční sentiment příliš nereagovala. Trh byl bez výraznější aktivity a změnu nečekáme ani dnes. Index PX pražské burzy „tancuje“ kolem 980 bodů plných 12 obchodních dní. Bankovní tituly mají před sebou silné rezistentní úrovně. Erste se sice v minulých dnech „nechtělo“ klesnout pod 800 Kč, ale její růsty se zastavují mezi 820-830 Kč. Navíc do dalších týdnů by titul na pražské burze měl mít handicap v podobě silnější CZK vůči Euru (jestliže ČNB opustí kurzový závazek). To stejné by mělo platit pro pojišťovnu VIG, jež je rovněž obchodována na primárním trhu ve Vídni v Eurech. Akcie Komerční banky by měly mít pro změnu silnou rezistenci mezi 960-970 Kč. Dnes reportoval své hospodaření za r. 2016 Philip Morris ČR. Společnost překonala odhady trhu na úrovni zisku 2,8 mld. Kč (vs. odhad 2,6) a navrhuje vyplatit dividendu ve výši 1000 Kč, což je rovněž výše než odhadovali analytici. Akcie by proto měly reagovat růstem. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.