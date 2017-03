Akciový výhled

29.03.2017 08:56

Evropa otevře růstem do +0,2%Evropské indexy budou otvírat středeční obchodování růstem, když Wall Street se včera nakonec podařilo posílit kolem +0,7%. Futures indikují mírný růst v Evropě do +0,2%. Pražská burza si v úterý připsala +0,4% na 983 bodů. Index PX přes den atakoval nedávná maxima u 988 bodů. Pro dnešní den bychom čekali otestování této úrovně, ale k výraznějšímu růstu se zatím nekloníme. Spíše pracujeme s tezí, že zámořské trhy v úterý prošly růstovou korekcí a další poklesy se mohou vrátit. V úterý byla vidět v první půli dne nákupní aktivita na Komerční bance, po růstu nad 970 Kč se však dostavili prodejci a titul uzavíral na 962 Kč. Akcie KB by měly mít kolem 970 Kč silnou technickou rezistenci. Opačný průběh měla Erste, když odvrátila úvodní pokles k 816 Kč a později odpoledne se ve Vídni vrátila nad 820 Kč. I zde zatím platilo, že růst Erste směrem k 830 Kč je lepší využívat k redukcím pozic. ČEZ by se nadále mohl obchodovat v dohledu 440 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 75 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/192084_newsletter_170329.pdf