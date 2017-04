Akciový výhled

04.04.2017 09:01

Evropa otevře poklesemEvropa otevře úterní obchodování v červených číslech, dle indikací futures kolem -0,20%. V záporu evropské indexy nakonec zakončily i včera (-0,4%), když měly především nepovedený závěr. Ztrácela i Wall Street (-0,2%) a také Asie. Pražská burza včera nestihla zareagovat na zhoršený sentiment, index PX v pondělí posílil +0,4% na 985 bodů. Dnes bychom proto na pražské burze čekali pokles. V červených číslech by se měly obchodovat především bankovní tituly. Erste ještě včera uzavírala ve Vídni na 821 Kč a navíc po dalším poklesu výnosů na dluhopisech by dnes měl evropský bankovní sektor dále ztrácet. Komerční banka včera zřejmě jen předvedla růstovou korekci (+1,6%) po předchozích třech poklesech a dnes by se měla vrátit ke směřování na jih. Čekali bychom obchodování pod 950 Kč. Akcie ČEZu by měly mít naopak silnější podporu nad 430 Kč, když jim naopak hraje do karet vývoj na dluhopisových trzích a ceny elektřiny zaznamenaly růst od krátkodobého dna. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 76 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/192346_newsletter_170404.pdf