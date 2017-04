Akciový výhled

05.04.2017 09:00

Evropa otevře beze změnEvropské trhy budou ve středu otvírat bez výraznějších změn, futures indikují pohyb poblíž nuly. Investoři budou čekat, zdali nadcházející události (zápisky FEDu či setkání Trumpa v Číně) mohou výrazněji rozhýbat indexy. Zajímavý pohyb byl v posledních dnech vidět spíše na dluhopisových trzích, které rostly (a tudíž jejich výnosy padaly), což spíše indikuje přesun peněz do bezpečí. V tomto kontextu je překvapivá odolnost bankovních akcií, jež sice včera většinou podle očekávání oslabovaly, ale pokud nedojde brzo k růstu výnosů na dluhopisových trzích, mohou prodeje bank v příštích dnech zesílit. Na pražské burze v úterý do červených zamířila právě Erste (-1,3%), jež zatím +/- drží dolní mantinel 810-815 Kč. Komerční banka zatím brání 950 Kč úroveň, ale i zde se postupně horší technický obraz. Akcie ČEZ by se měly obchodovat nad 430 Kč, podporou jsou ceny komodit i výnosů. Mediální CETV uzavírala v zámoří poklesem na 74,70 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.