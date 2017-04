Akciový výhled

Ako hovorieva jedna z mojich dcér, politikom občas v hlave fajne hrabe. Mnohí za to dostávajú dobre zaplatené a tak sa netreba čudovať, ak robia zo seba ešte väčších idiotov než sú. Týka sa to aj slovenských poslancov i amerického prezidenta. A chlapi, ktorí v nedeľu chodia do bordelu, nech tento komentár radšej nečítajú! Celá zpráva »

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá zpráva »

Krátké zprávy

Česká národná banka bilancuje. Od začiatku intervencií v novembri 2013 do konca marca tohto roka už vymenila za eurá takmer 2 bilióny Kč (74 mld. eur). Vyplýva to z odhadov ekonómov. Termín ukončenia programu nie je známy, no odhaduje sa, že by k tomu malo prísť ešte v apríli. Celá zpráva »

Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu marca starobné dôchodky v priemernej výške 426,28 eura. U mužov to bolo o niečo viac – v priemere 474,21 a u žien 380,01 eura. Celá zpráva »

Prinášame pravidelný prehľad vývoja na finančných trhoch a zoznam očakávaných udalostí. Celá zpráva »

„Jak vzdělávat dospělé, kteří nechtějí?“ dotázala se Michaela Hlavicová z MF ČR. „Máme tendenci lidi chránit, a tak nemají motivaci se finančně vzdělávat,“ odpovídá Tomáš Nidetzký, člen Bankovní rady ČNB. Základem pro finanční vzdělávání tak může být omezení regulace. Celá zpráva »

Európa sa v strede tohto týždňa zaujímavými dátami neprezentovala. Z každej veľkej ekonomiky sme dostali index nákupných manažérov v službách. Dôležité prekvapenie pri tomto indexe zaznamenal len Veľká Británia, ktorá prekvapila očakávania pozitívne o 1,5 bodu a dosiahla tak úroveň 55,0 bodu. Celá zpráva »