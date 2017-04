Akciový výhled

10.04.2017 08:56

Evropské indexy otevřeou růstemEvropa otevře nový týden růstově, futures indikují pohyb +0,2%. Za uplynulý týden přitom evropské trhy většinou mírně ztrácely (-0,7%). Pražská burza si za posledních 5 obchodních dní připsala naopak růst +0,3%. Domácí trh uzavíral na 984 bodech a index PX se tak obchoduje celý měsíc poblíž úrovně 980 bodů. Tento týden by mohl nicméně technicky oslabit, když nejprve Moneta (od středy) a poté Komerční banka (od čtvrtka) se budou obchodovat bez nároku na dividendu. V případě Monety by mělo jít o hrubou výši 9,80 Kč a u Komerční banky o 40 Kč. Oba tituly zřejmě zůstanou obchodovány pod svými letošními maximy. Větší volatilitu zřejmě předvede Komerční banka, jež měla v pátek v aukci poměrně silný závěr na 956 Kč. Erste se díky silným výkonům ve Vídni drží kolem 820 Kč i přes posilování CZK proti Euru. ČEZ by se měl obchodovat nad 430 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 74 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/192583_newsletter_170410.pdf