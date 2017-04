Akciový výhled

11.04.2017 08:56

Evropa otevře poklesemEvropa vstoupila do obchodování v novém týdnu poklesem, když pondělí přineslo pro indexy lehké ztráty. Futures pro dnešní den indikují další mírný pokles cca -0,35%. Pražská burza si včera šla svojí cestou, index PX posílil +0,5% na 989 bodů, což je letošní nejvyšší zavírací hodnota. Tento týden se naposledy obchodují s nárokem na dividendu akcie Moneta (poslední možnost je právě dnes) a zítra Komerční banka. U obou titulů bychom dále čekali již nevýrazné pohyby. Moneta by nad 90 Kč posílit neměla a Komerční banka svůj pohyb vzhůru zřejmě zastaví někde nad 960 Kč. Volatilita se může postupně zvyšovat u akcií Erste, jež se ve Vídni zvedly těsně nad 31 euro, tedy ke svým letošním maximům. V Praze titul svůj pohyb vzhůru spíše zastavuje u 830 Kč. Je to spíše překvapivé, jelikož propad výnosů na dluhopisech v zahraničí takovému výkonu neodpovídá. ČEZ se zřejmě bude v dalších dnech obchodovat v pásmu 430-440 Kč. Nad 76 Kč v zámoří posílila mediální CETV. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/192646_newsletter_170411.pdf