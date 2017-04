Akciový výhled

12.04.2017 09:01

Evropa v úvodu mírně poroste, vydrží to?Evropské futures indikují otevření ve středu mírně kladných číslech. Evropa má přitom za sebou dva dny poklesů, když ve světě převažuje geopolitická nervozita a nejistota panuje před blížícími se volbami ve Francii. To je patrné především na propadu výnosů německých dluhopisů, jež včera sebou vzaly směrem na jih také bankovní sektor. Pražská burza si tři šla svou vlastní cestou. Index PX třikrát v řadě rostl a posílil tak na 993 bodů. Jednou z výjimek včera byla Erste, jež kvůli zmíněnému poklesu bankovního sektoru poklesla na 814 Kč. Titul ve Vídni nakonec oslabil na 811 Kč a bude tak zajímavé sledovat, zdali se Erste udrží nad minimy z minulého týdne (808 Kč). Technický propad čeká Monetu, jež se bude na burze obchodovat bez nároku na dividendu. Akcie se tak v úvodu nastaví k úrovni 80 Kč. Komerční banku naopak čeká poslední den s nárokem na dividendu. Akcie KB jsme sice včera čekali nad 960 Kč, ale růst na 978 Kč nás překvapil. Investoři o dividendě věděli dopředu a rovněž vývoj v sektoru nenahrává dalšímu růstu. Akcie ČEZ by se měly obchodovat do 440 Kč. Mediální CETV v zámoří uzavírala na 78 Kč. Celkově by měl mít index PX s blížící se metou 1000 bodů před sebou silné rezistence. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.