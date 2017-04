Akciový výhled

13.04.2017 09:00

Komerční banka se bude obchodovat bez nároku na dividenduUS indexy po včerejším openu bez výraznějších změn se nakonec ponořily do záporného teritoria. Investoři v zámoří dali přednost nákupu dluhopisů před nákupem akcií. Výnos desetiletého vládního dluhopisu USA se tak dostal na letošní minima (2,23%), přestože letos došlo již k růstu sazeb a další zvyšování se očekává. Před velikonočními svátky se dle futures čeká na západoevropských trzích v úvodu stagnace či mírný pokles – futures na DAX aktuálně -0,12%. I zde dochází k dalšímu poklesu výnosů bezpečných státních dluhopisů, což by mělo negativně ovlivňovat finanční sektor. Vývoj na pražské burze tento týden nekoreluje s pohyby na vyspělých akciových trzích, když část titulů je ovlivněna rozhodnými dny pro dividendu či dividendovým očekáváním. Včera tak index PX odepsal -0,94%, většina této ztráty jde na vrub technického poklesu akcií Moneta Money Bank (-9,62%), které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu. Rovněž dnes bude index PX ztrácet. Nicméně opět půjde především o technický pokles, jelikož se bude Komerční banka obchodovat první den bez nároku na dividendu. Po odečtení čisté dividendy 34 Kč na akcii, by tak měl index PX odepsat jenom tímto krokem -0,7% a obchodovat se pod 980 body. Pravděpodobný je i negativní vývoj Erste Bank, kvůli zmiňovaným poklesům výnosů na dluhopisových trzích. Unipetrol má za sebou v tomto týdnu růst o silných 12% a z technického pohledu je nyní překoupený. Dá se tedy očekávat korekce v nejbližší době a pravděpodobnost vybírání krátkodobých zisků na titulu před prodlouženým víkendem je vysoká. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/192763_newsletter_170413.pdf