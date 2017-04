Akciový výhled

21.04.2017 09:00

Evropské trhy zřejmě v klidnějším tempuEvropské trhy budou na závěr týdne otvírat bez výraznějších změn, alespoň to naznačují futures. Včera měly evropské indexy tendenci k mírnému růstu, o který však v závěru téměř přišly. Viditelně rostoucím sektorem byly banky, jež těžily z růstu výnosů dluhopisů a sektor poskočil výše +1%. Našly se však silněji rostoucí tituly, mezi ně patřila i Erste, která i s pomocí rostoucího Eura proti CZK poskočila nad 820 Kč. Pražská burza tak s pomocí rakouských finančních titulů posílila výrazněji než okolní trhy. Index PX uzavíral na 975 bodech. Pro dnešní den bychom čekali klidnější průběh. Před francouzskými volbami by nás další růst bank překvapil. I když v úvodu se o to může pokoušet Komerční banka. Mediální CETV by mohla mít rezistenci kolem 85 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/193070_newsletter_170421.pdf