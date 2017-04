Akciový výhled

24.04.2017 08:56

Evropa otevře slušně vzhůruAkciové trhy vstoupí do nového týdne růstově, v reakci na výsledky 1.kola francouzských voleb. Futures pro Evropu indikují otevření +1,8%, pro zámoří index +1%. Evropa tak umaže ztráty z posledních dvou týdnů (např. DAX za 14dní -1,4%), kdy panovaly před volbami mírné obavy. Dařit by se mělo bankovnímu sektoru, jež může svou výkonností překonat ostatní sektory. Pražská burza v posledních dnech či týdnech nervozitu z výsledků voleb nepociťovala. Index PXTR (včetně dividend) naopak za posledních dva týdny přidal +1,7%. Domácí trh tak sice poroste, ale můžeme se dočkat daleko skromnějšího výsledku. Erste se při otevření může objevit nad 830 Kč. Komerční banka by mohla rovněž růst, následně má rezistenci poblíž 950 Kč. Dividendové tituly mohou podat horší výsledek než index, očekáváme růst výnosů evropských dluhopisů. Některé menší společnosti -např. mediální CETV jsou po růstech silně překoupeny. Navíc oslabování USD snižuje závěrečnou cenu z USA (3,50 USD). Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/193130_newsletter_170424.pdf