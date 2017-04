Akciový výhled

26.04.2017 09:01

Evropa otevře bez výraznějších změnEvropské indexy budou otvírat ve středu bez výrazných změn, alespoň to indikují futures. Především bankovní sektor prošel v úvodu týdne silným růstem, který zřejmě nyní přejde do konsolidace příp. mírného výběru zisků. Pražská burza stagnovala již včera, index PX uzavíral na 993 bodech. Erste se za současného sentimentu obchodovala i za 870 Kč, ale na současných úrovních se může zvedat nabídka, akcie levná rozhodně není. Komerční bance se opět nepodařilo prolomit metu 950 Kč, která zatím působí jako rezistence. ČEZ se blíží úrovním podpory kolem 430 Kč, kde se s pomalu blížící dividendou dá očekávat zájem investorů. Společnost CETV dnes představila výsledky za 1Q, které překonaly odhady analytiků (135 mil. USD tržby vs. 133,8 oček., OIBDA 22,1 mil. USD vs. 19,5 mil. oček.). Ukazuje se tak, že rally na akciích CETV v posledních dnech bylo oprávněné. Akcie CETV přidaly od 10. dubna +18% a zaznamenaly 10 růstů v řadě. Během dne budou investoři sledovat konferenci k výhledu pro rok 2017. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/193250_newsletter_170426.pdf