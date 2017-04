Akciový výhled

27.04.2017 09:00

Evropa otevře mírně níže, Unipetrol reportoval čísla v souladu s odhady trhuEvropské futures indikují otevření ve čtvrtek s mírnými ztrátami kolem -0,2%. Mírný pokles včera zaznamenala také Wall Street. Pražská burza včera naopak rostla, index PX přidal +0,6% na 999 bodů. V kladných číslech se obchodovaly finanční tituly, ale raketou byla mediální CETV (+11,5%) a velmi se dařilo také Unipetrolu (+5,2%). Prvně jmenovaná společnost reportovala lepší než očekávaná čísla za 1Q, co se týče výhledu pro rok 2017, ten firma proti odhadům trhu nastínila lepší zhruba o 3%. Akcie CETV včera vylétly v průběhu obchodování vysoko nad 100 Kč, což je ale zhruba +25% výše než se titul obchodoval doslova před několika dny. Zlepšení by tak mělo být na současných úrovních započítáno a včerejší průběh akcií v zámoří ukázal velmi volatilní vývoj, když se z otvíracích cen (v přepočtu) u 110 Kč akcie vrátila na 96 Kč. Akcie CETV by tak dnes v Praze měly ztrácet a zamířit pod 100 Kč. Unipetrol včera posílil z 253 Kč na 266 Kč po oznámení výplaty 8 Kč dividendy, což je přesně v souladu s odhady trhu. Dnešní reportovaná čísla za 1Q jsou rovněž v souladu s odhady analytiků. Celkově index PX poblíž 1000 bodů zřejmě krátkodobě růstový prostor nenabízí. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/193322_newsletter_170427.pdf