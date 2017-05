Akciový výhled

23.05.2017 09:01

Evropa s tendencí k poklesu, Erste bez dividendyEvropské indexy budou v úterý otvírat na červené nule. Po včerejším mírném poklesu to tedy nevypadá na růst, i když Wall Street se v pondělí dařilo. Pražskou burzu dnes „zatíží“ technický pokles Erste, jež se bude na burze obchodovat bez nároku na dividendu (1 Euro). Akcie Erste včera ve Vídni uzavíraly na 900 Kč a měly by tedy oslabit minimálně k 880 Kč. Pokles výnosů na dluhopisech však dnes celkově bankám nahrávat nebude. Proto bychom se nedivili postupně většímu poklesu Erste ve srovnání s výší dividendy. Pojišťovna VIG dnes reportovala výsledky za 1Q, které jsou lehce lepší než odhady trhu, společnost potvrdila výhled pro letošní rok. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 93,30 Kč. Akcie ČEZ včera dobyly metu 450 Kč a vzhledem k defenzivní povaze by se jim mělo dařit lépe než zbytku trhu. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.