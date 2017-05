Akciový výhled

26.05.2017 08:50

V závěru týdne mírně negativní sentimentWall Street se včera obchodovala v kladném teritoriu a index S&P plus Nasdaq tak vytvořil nové historické rekordy. Nicméně futures na západoevropské indexy ukazují, že open by měl být spíše záporný, když např. DAX odepisuje -0,27%. Pražská burza tento týden se pohybuje v klesajícím módu, když vyjma středeční seance ztrácela a vzhledem k negativnímu sentimentu před openem v Evropě to nevypadá na zlepšení ani v závěru týdne. Nejhorším sektorem včera a dnes na globálních trzích jsou energetické akcie, což je spojeno s prudkým poklesem ceny ropy po včerejším výstupu ze zasedání OPEC, když prodloužení omezení těžby o devět měsíců neuspokojilo investory. Na nižší úrovně by se tak mohl posunout i Čez, jelikož cena el. energie rovněž registruje pokles. Včerejší uzavření burzy ve Vídni výrazně snížilo likviditu i v Praze. To by se dnes mělo zlepšit a Erste Bank a Vig by se měly obchodovat na vyšších objemech. Směr vývoje ocenění rakouských finančních titulů by měl být spíše směrem níže, vzhledem k dalšímu poklesů výnosů na vyspělých dluhopisových trzích. Naopak Moneta Money Bank by mohla mít podporu poté, co vedení banky plánuje i za rok 2017 udržet štědrou dividendu. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/194589_newsletter_170526.pdf