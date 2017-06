Akciový výhled

01.06.2017 08:57

K pozitivnímu openu na západoevropských trzích by se měla přidat i pražská burzaPoté, co zámořské indexy zakončily včerejší seanci bez výraznější změny, nepatrně v záporném teritoriu, na asijských trzích došlo k obratu a zakončily růstem. Dařilo se především burze v Tokiu, která po lepších makrodatech – kapitálové výdaje - posílila o 1,07%. Na mírně kladný open se tak připravují západoevropské trhy, když např. futures na DAX přidává 0,17%. Pražská burza má tento týden za sebou tři ztrátové seance a kumulovaně odepsala téměř 1,5%. Včera klesla o -0,37% při nadprůměrném objemu necelých 1,2 mld. Kč. V závěrečné aukci proběhly obchody za 550 mil. Kč, když poslední den v květnu upravovali investoři portfolia v rámci rebalance indexu MSCI s platnosti ode dneška. Index PX se přiblížil těsně k psychologické hladině 1 000, která by měla být silnou podporou. Očekáváme tudíž stabilizaci pražské burzy poblíž současných úrovní s možným růstovým protipohybem. Klesající komodity včera večer obrátily směr, z čehož by mohly těžit i akcie Čezu a vracet se zpět k úrovni 450 Kč. Erste Bank a Vig na primárním trhu uzavřely níže než v Praze, což jde částečně na vrub posilující koruny. Nicméně Erste Bank by měla postupně najít lokální minimum a po třech ztrátách by si mohla taktéž polepšit. Korigovat by mohlo i mediální Cme po včerejším prudkém 5% propadu. Před zítřejšími klíčovými daty z amerického trhu práce, které můžou napovědět o pohybu sazeb na červnovém zasedání Fedu, se dnes bude odpoledne sledovat ADP změna zaměstnanosti za květen. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/194800_newsletter_170601.pdf