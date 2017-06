Akciový výhled

12.06.2017 09:01

Evropa začne v záporuEvropské indexy budou nový týden otvírat v červených číslech, dle indikací futures -0,3%. Do záporného teritoria zamířila také většina asijských trhů, které táhly dolů technologické akcie. Podobný obrázek byl k vidění také na páteční Wall Street, kde klesaly velké technologické firmy, zbytek trhu si vedl lépe. Pražská burza podobnými firmami „nedisponuje“, takže by mohl domácí trh zatím pokračovat v klidnějším duchu. To je koneckonců znak posledních 10 dní, kdy se index PX prakticky neodchyluje ze zóny 1005-1010 bodů. Akcie společnosti O2 v pátek uzavřely pod technickou úrovní 50 denní MA, mohly by tedy být náchylné k určitému oslabení. Domácí banky Monata a KB oslabovaly v předchozích dnech, na současných úrovních si zřejmě najdou přízeň kupců. Sledovány zůstanou akcie ČEZ, kterým se podařilo v pátek uzavřít nad 450 Kč.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.