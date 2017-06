Akciový výhled

Pražská burza by měla korigovat ztráty z minulého týdneZámořské indexy v pátek odmazaly denní ztráty a zakončily mírně v kladném teritoriu, z čehož těžily i asijské trhy a v úvodu týdne posilovaly. Po vítězství Macrona v druhém kole parlamentních voleb budou se zisky rovněž otevírat evropské burzy, když např. futures na DAX ukazuje přírůstek 0,63%. Rovněž pražská burza by tak měla zahájit nový týden se zisky a korigovat tak neúspěšný minulý týden, kdy byly všechny seance ztrátové a index celkově odepsal -1,72%. Prodeje kulminovaly v pátek na nadprůměrném objemu v souvislosti s aktualizaci indexu PX a CECE s platnosti ode dneška. Očekáváme tak pozitivní seanci, nicméně na návrat nad hladinu 1 000 bodů to pravděpodobně stačit nebude. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195481_newsletter_170619.pdf