Akciový výhled

Evropa začne v červenémFutures naznačují ve středu záporné otevření na evropských indexech (-0,4%). Pokles zaznamenala Evropa již včera ve druhé části dne. Nedařilo se energetickým titulům, ale zisky odevzdaly také banky. Pražská burza se tak po pondělním růstu vrátila indexem PX zpět pod 1000 bodů (závěr 998). Domácí trh by nyní měl mít podporu poblíž pátečních minim u 990 bodů. Naopak rezistenci vidíme kolem 1010 bodů. Z jednotlivých titulů budou sledovány akcie ČEZ, společnost dnes pořádá valnou hromadu, jež by měla odsouhlasit dividendu 33 Kč/akcie. S nárokem na dividendu se ČEZ bude obchodovat na burze ještě 3 dny. Akcie včera uzavírala poblíž červnových minim, i když ceny elektřiny jsou naopak nejvýše od února. Z bank bude sledována Erste, zdali se dokáže udržet v dohledu 850 Kč. KB by v případě dalšího růstu zřejmě „narazila“ na ochotu krátkodobého vybírání zisků. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 98 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195599_newsletter_170621.pdf