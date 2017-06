Akciový výhled

22.06.2017 09:01

Evropa začně mírně výšePo dvou poklesech naznačují futures v Evropě otevření v mírně kladných číslech (+0,1%). V Asii většina trhů rostla, lehce ztrácelo Japonsko. Volatilita ve středu pokračovala na ropě, jež klesala třetím dnem v řadě a propadla k 42,50 USD za barel (zde by mohla mít silnější technickou podporu). Pražská burza jde tento týden ve stopách evropských trhů, index PX včera oslabil na 995 bodů. Technickou podporu by přitom měl domácí trh mít kolem pátečních minim, tzn. u 990 bodů. Podle očekávání valná hromada ČEZu včera schválila dividendu 33 Kč/akcie. Titul v posledních dvou dnech uzavíral poblíž 445 Kč, když obchody přes den probíhaly výše. Bez dividendy (od pondělí) se akcie ČEZu nyní obchodují pod 420 Kč a vypadají levně. Z bank si včera lépe Erste, jež se v závěru přiblížila zpět 850 Kč a zatím tak drží důležité území podpory. U KB pohyb nad 920 Kč a tedy možnost vybírat krátkodobé zisky zatím nenastala, podporu by KB naopak měla mít u 900 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 97,70 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195659_newsletter_170622.pdf