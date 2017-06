Akciový výhled

23.06.2017 08:56

ČEZ naposledy s nárokem na dividenduPoslední obchodní den týdne naznačují futures otevření v mírně červených číslech. Včera přitom Evropa nakonec lehce rostla a přerušila tak dva ztrátové dny v řadě. Pražská burza ve čtvrtek naopak propadla na 988 bodů (-0,7%). Tyto hladiny považujeme za zajímavé i technického pohledu neboli domácí trh by kolem těchto úrovní mohl najít podporu (když počítáme, že v pondělí by index oslabil kvůli ex divi ČEZu pod 980 bodů). Právě akcie ČEZu se dnes naposledy obchodují na burze s nárokem na dividendu 33 Kč (brutto). Včerejší propad a závěr na 438 Kč znamená, že ČEZ je nyní „jakoby“ k mání za 410 Kč, tedy na úrovních ze začátku prosince. To je hodně zvláštní a překvapivé v porovnání se sektorem evropských utilit, jež se obchoduje o cca +20% výše od té doby. Zkrátka ČEZ vypadá v porovnání s okolnímu utilitami velmi levně. Podobně jako ČEZ (-1,6%) včera oslabila Erste, která uzavírala na 836 Kč. Titul je nyní „technicky“ zranitelný, ale jestliže začnou růst výnosy dluhopisů, mohl by najít půdu pod nohama. V neutrální zóně u 910 Kč je zatím Komerční banka. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 97,60 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195719_newsletter_170623.pdf