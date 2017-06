Akciový výhled

26.06.2017 09:00

ČEZ bez dividendy, Evropa začne v plusuEvropské indexy by měly nový týden začít v plusu, futures indikují pohyb +0,3%. S růstem komodit se dařilo asijským trhům. Uplynulý týden byl na hlavních trzích ve znamení nevýrazného pohybu (např. DAX -0,14%, americký SP500 +0,2%). Pražská burza na druhou stranu druhým týdnem v řadě klesala, index PX tentokrát v uplynulých 5 dnech ubral -1% na 981 bodů. Dnes budou na domácím trhu investoři soustředit svoji pozornost opět na akcie ČEZu. Titul se v pátek obchodoval při velkém objemu (přes 400 mil. Kč) a dnes bude na burze poprvé bez nároku na dividendu (28 Kč čistá). Akcie ČEZu tak čeká technický pokles, který by ale nemusel být tak výrazný jako výše dividendy. Erste v pátek ve Vídni nakonec klesla až k 820 Kč, kde by ale její akcie měly mít technickou podporu. Stejně tak by mohla fungovat meta 900 Kč u Komerční banky. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 96 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195768_newsletter_170626.pdf