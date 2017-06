Akciový výhled

27.06.2017 08:51

Pražská burza by na openu neměla vykazovat výrazné změnyGlobální akciové trhy postrádají směr dalšího vývoje, když se vyčkává na vystoupení šéfky fedu Janet Yellenové v Londýně, které by mohlo naznačit výhled pro úrokové sazby a americkou ekonomiku. Poté, co zámořské indexy včera uzavřely bez výraznějších změn, tak asijské trhy zakončily smíšeně. Rovněž západoevropské burzy se připravují na nevýrazný open, který by měl být dle futures mírně záporný, nyní okolo -0,20%. Pražská burza má za sebou pět ztrátových seancí. Na včerejším poklesu indexu PX o -0,95% se podepsal Čez, který se obchodoval první den bez nároku na dividendu 33 Kč. Silný prodejce, který operuje na elektrárenské emisi již několik seancí, však srazil titul o více než dividendu pod metu 400 Kč. Dnes čekáme v Praze poklidný open okolo včerejších závěru. Po předchozích ztrátách by se měl index PX stabilizovat s podporou finančních titulů. Nicméně sledovaný bude Čez, který v posledních dnech obstarává velkou část objemů na burze. Ač je ocenění titulu z delšího výhledu na velmi atraktívních úrovních, krátkodobý vývoj bude určen tím, kdy odezní prodejní objednávka. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195824_newsletter_170627.pdf