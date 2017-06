Akciový výhled

28.06.2017 08:56

Odolá pražská burza negativnímu zahraničnímu sentimentu?Zámořské akcie klesaly nejvíce za šest týdnu a výnosy dluhopisů stoupaly poté, co Janet Yellenová naznačila, že některé druhy aktiv jsou drahé a růst ekonomiky je dostatečný, aby unesl vyšší sazby. Pokles táhl technologický sektor poté, co společnost Alphabet obdržela v Evropě rekordní pokutu. Negativní sentiment se posouvá na další akciové trhy a západoevropské burzy tak dle futures navýší včerejší ztráty a na openu oslabí dle indikací přes -0,50%. Pražská burza včera přerušila sérii pěti poklesů v řadě a posílila o 0,48% na 976 bodů. Na růstu se podílela především Erste Bank a Čez, který mírně korigoval předchozí ztráty poté, co prodejní tlak se zmenšil. Vzhledem ke složení indexu PX, kde mají velkou váhu finanční tituly, očekáváme, že by náš trh mohl relativně odolat zahraničnímu negativnímu sentimentu. Po včerejších komentářích šéfa ECB Draghio a šéfky fedu Yellenové kdy silně rostou výnosy dluhopisů - např. německý 10letý výnos se dostal z úrovni 0,25% až k dnešním 0,40% - by na tom bankovní sektor nemusel být špatně. Z toho by mohla těžit i Erste Bank či Vig, případně Komerční banka a Moneta Money Bank. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195880_newsletter_170628.pdf