Akciový výhled

29.06.2017 08:56

Bude pokračovat růst v bankovním sektoru?Americké akcie včera rázným způsobem smazaly ztrátu z úvodu týdne a indexy se opět vrátily těsně pod úroveň historických maxim. Pozitivní sentiment se přelil i do Asie a kladné otevření trhu lze očekávat i v Evropě. Futures na DAX indikují open o 0,5% výše. V centru pozornosti byl v posledních dnech především bankovní sektor, kterému se s růstem výnosů na dluhopisovém trhu dařilo. Včerejší souhlas FEDu s kapitálovými plány US bank bude pro pozitivní sentiment v sektoru rovněž oporou. Na domácím trhu se to tradičně může nejvíce projevit u Erste, přestože ta má v posledních třech dnech již zajímavý růst za sebou. Kurz se aktuálně dostal na horní hranu krátkodobého trendu, pokud však dojde k jeho prolomení, může se otevřít prostor pro návrat blíže k hranici 900 Kč v následujících dnech. Podporou pro tento scénář může být i nové doporučení od Morgan Stanley s cílovou cenou 37,70 EUR. Pokles z posledních dnů dostal na zajímavé úrovně Monetu a předpokládáme, že se zájem na těchto cenách bude postupně zvyšovat. Na atraktivních úrovních je i ČEZ, který by se měl postupně vzdalovat od hranice 400 Kč. Dnes je na pořadu dne zasedání ČNB. Pohyb sazeb je nepravděpodobný, ale může dojít opět k náznakům, kdy by mohl být cyklus zvyšování zahájen. Odpolední makro data v USA jsou ve znamení údajů ohledně HDP, jedná se však o konečný údaj za 1Q a investoři budou mít tendenci více sledovat aktuálnější data a zaměřovat se spíše na počátek výsledkové sezony. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/195946_newsletter_170629.pdf