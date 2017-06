Akciový výhled

30.06.2017 09:00

Evropa by se měla po výprodejích stabilizovatZámořské indexy zakončily včerejší seanci s poměrně silnými ztrátami, když se především nedařilo technologickému sektoru, naopak finanční sektor zakončil v kladném teritoriu. Výprodeje se dále posunuly na asijské trhy, nicméně západoevropské burzy dle futures by měly otevřít mírně nad včerejšími závěry poté, co výraznější poklesy zaznamenaly již ve včerejší seanci. Taktéž pražská burza byla ve čtvrtek zasažena negativním zahraničním sentimentem a neudržela denní zisky, které dosahovaly až 0,75% a zakončila se ztrátou -0,14%. Dnes nás čeká pravděpodobně poklidný open, avšak vzhledem k tomu, že dnes je poslední obchodní den druhého kvartálu a prvního pololetí, může se v průběhu dne volatilita zvyšovat a případně kulminovat v závěrečné aukci. Čez včera bojoval o udržení psychologické mety 400 Kč, což se nakonec podařilo a nad touto úrovní by měl zůstat i dnes. Erste Bank po čtyřech růstových seancích pravděpodobně udrží, případně vylepší dosažené úrovně, když finanční sektor zůstává nadále silný. Komerční banka postupními mírnými přírůstky v tomto týdnu bude mít snahu posunout se nad 920 Kč, Moneta Money Bank v posledních seancích našla lokální dno nad 75 Kč. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/196005_newsletter_170630.pdf