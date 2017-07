Akciový výhled

04.07.2017 08:56

Pražská burza by neměla klesat s EvropouZámořské indexy v závěru seance odevzdaly část denních zisků a Nasdaq se dokonce propadl do záporného teritoria. Úspěšný byl především energetický a finanční sektor, naopak nedařilo se technologiím. Západoevropské burzy po včerejším úspěšném vstupu do nového týdne by měly dnes na openu mírně korigovat a dle futures oslabit do -0,5%. Pražská burza se včera obchodovala v poklidném duchu okolo pátečního závěru, aby nakonec zakončila s mírným ziskem 0,09% na 981 bodů. Aktivita byla dosti podprůměrná, jelikož část lokálních investorů má ve zkráceném týdnu volno. Rovněž dnes očekáváme nižší objem obchodů i z důvodu uzavření trhů v zámoří z důvodu svátku. Index PX by se měl pohybovat v blízkosti včerejšího závěru. Čez se včera snažil o prolomení mety 400 Kč, což se nakonec nepovedlo, nicméně další šance se naskýtá dnes. Erste Bank může těžit ze silnějšího závěru na primárním trhu v přepočtu okolo 890 Kč a pokračujícího trendu v bankovním sektoru. Podobně i Vig, který se posunul ve Vídni v přepočtu k 660 Kč. Naopak Komerční banku může brzdit snížené doporučeni na držet z kupovat od Wood & Company. Cme doplatí na negativní vývoj technologií. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/196142_newsletter_170704.pdf