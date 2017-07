Akciový výhled

07.07.2017 08:45

Rakouské finanční tituly posunou trh v Praze výšeAmerický index S&P500 zaznamenal včera nejvýraznější pokles od poloviny května. Nervozita investorů se stupňuje tak jak se v poslední době množí jestřábí komentáře od centrálních bankéřů jednotlivých zemí. Toto prostředí svědčí naopak výnosům na dluhopisových trzích, které pokračují v růstech. Open na evropských trzích bude po včerejším poklesu bez výraznějších změn, dílčí oporou v Německu mohou být lepší data ohledně průmyslových objednávek. Pražská burza po dvoudenním volnu bude otvírat růstem a to navzdory poklesům, které byly jak v Evropě, tak v USA během našich svátků k vidění. Zásluhu na tom budou mít především rakouské finanční emise, které se na primárním trhu posunuly na podstatně vyšší úrovně. Erste pokračovala ve své spanilé jízdě z posledních dní a obchodovala se včera ve Vídni i přes 930 Kč, vyšší výnosy na dluhopisových trzích povzbudily i akcie VIG, kde se kurz dostal k hranici 680 Kč. Ze situace by mohla něco vytěžit i Moneta, která v poslední době výrazně zaostává za sektorem. Příznivé podmínky pro růst by měl mít i ČEZ. Elektřina na německém trhu je na nových několikaměsíčních maximech, povolenky zaznamenaly v posledních dnech rovněž růst. Otázkou však je, zda zlepšené dílčí fundamenty jsou pro aktivního prodejce z poslední doby vůbec relevantní. Záminkou pro další prodeje mohou být opakující se problémy na bulharském trhu. ČEZ oznámil další akvizici, tentokrát v sektoru ESCO služeb v Německu. U mediální CME byly po dva dny v USA k vidění zvýšené objemy obchodů, růst nad 97 Kč však nevydržel a včera končil titul na úrovni 92 Kč. V odpoledních hodinách budou sentiment na globálních trzích určovat americká data z trhu práce. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/196271_newsletter_170707.pdf