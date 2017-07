Akciový výhled

14.07.2017 09:00

Evropa otevře klidněji, vrátí se ČEZ nad 400 Kč?Evropské trhy by měly poslední obchodní den týdne otvírat klidněji, s tendencí k mírnému posílení (futures +0,1%). Včerejší den přitom přinesl podobný vývoj, když indexy pro změnu „stravovaly“ silné růsty z poloviny týdne. Volatilnější vývoj by se mohl postupně objevit nejspíše na bankách, které mohou odpoledne citlivěji reagovat na údaje o americké inflaci CPI. Navíc výsledky hospodaření zveřejňují giganti Citigroup, JPM a Wells Fargo. Akcie Erste včera na pražské burze ve druhé části dne „dobyly“ zpět úroveň 910 Kč. Na Komerční bance bychom čekali rezistenci kolem 940 Kč. Akcie ČEZ by se dnes mohly vrátit zpět nad 400 Kč. Mediální CETV se v zámoří obchodovala bez velkých změn u 96 Kč (2. největší akcionář snižuje podíl). Celkově by se mohl index PX obchodovat nad 1000 body. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/196563_newsletter_170714.pdf