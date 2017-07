Akciový výhled

Evropa otevře bez výraznějších změnEvropské trhy v uplynulém týdnu nepodaly zrovna přesvědčivé výkony. Zřejmě kvůli posilujícímu Euru klesaly, např. německý DAX ztratil -3%. Naproti tomu zámořské indexy dokázaly vytvořit nová maxima a v týdenním kontextu rostly +0,5%. Tato divergence by neměla mít dlouhého trvání a považujeme ji za neudržitelnou. Pro dnešní den indikují futures v Evropě otevření bez výraznějších změn. V týdnu budou investoři sledovat zasedání FEDu (středa), jež by však neměla přinést změnu v nastavení úrokových sazeb. Možná zajímavější proto budou zprávy ze zasedání OPEC, jež by mohlo přinést volatilitu na trh s ropou. Pražská burza v uplynulém týdnu mírně posílila (+0,4%). Index PX si vedl dobře, ale při zhoršeném zahraničním sentimentu nedokázal přejít přes rezistence 1010-1015 bodů. Nyní budeme sledovat, zdali se udrží nad 1000 body, podpora by měla naopak ležet poblíž úrovně 996 bodů. Akcie KB v uplynulých dnech šly proti proudu evropského bankovního sektoru (který padal). U akcií KB je na jednu stranu technická rezistence u 960 Kč, ale dokud se udrží nad 940-945 Kč mohou na titulu operovat kupci. ČEZ by se mohl držet v dohledu 400 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 93,90 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.