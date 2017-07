Akciový výhled

27.07.2017 08:56

Rozšíří pražská burza včerejší ztrátu?Zámořské indexy zakončily včerejší seanci bez výraznějšího pohybu mírně v kladném teritoriu a vytvořily opět nová historická maxima. Zasedaní Fedu trhy příliš neovlivnilo, když dle očekávání zůstaly sazby beze změny a pohled centrálních bankéřů na vývoj ekonomiky se nezměnil. Západoevropské burzy by po dvoudenním růstu měly dle futures vstoupit do dnešní seance v záporných hodnotách, když např. Dax aktuálně ukazuje na pokles okolo -0,30%. Pod tlakem by měl být bankovní sektor poté, co po ránu oslabují výnosy dluhopisů a Deutsche Bank ve svém výsledkovém reportu zaostala na úrovni výnosů a v před-obchodní fázi si odepisuje téměř -3%. Negativně tudíž můžou být na našem trhu zasaženy finanční tituly a vzhledem k jejich váze v indexu PX by tak měla včerejší ztráty rozšířit i pražská burza. Nicméně Erste Bank se může držet na dosaženém ocenění, když agentura Moody´s včera po uzavření trhu zvýšila bance rating. Čez se neumí zvednout nad psychologickou metu 400 Kč, když nabídka akcií je nadále vysoká. Akcie O2 se budou obchodovat poslední den před výsledkovým reportem. Sledovaným titulem bude i Unipetrol poté, co analytici Wood & Company zvýšili cílovou cenu ze 190 Kč na 315 Kč, přičemž doporučení bylo sníženo na držet. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/197086_newsletter_170727.pdf