Akciový výhled

01.08.2017 09:01

Evropa by měla otevřít lehkým růstemEvropské akcie třikrát po sobě zavíraly v červených číslech, přinese úterý změnu? Futures zatím indikují alespoň při otevření lehký růst (0,12%), posilující Euro už by na současných úrovních nemuselo dále výrazně sílit, což by mohlo přinést úlevu zejména pro německý DAX. Pražská burza včera díky zlepšenému závěru uhájila den beze ztrát. Index PX uzavíral na 1009 bodech a z technického pohledu zůstává „uzamčena“ pod rezistencí 1010-1015 bodů a podpora by měla ležet mezi úrovní 1000-1005. V pondělí se jen v závěrečné aukci zobchodovalo 200 mil. Kč na akciích ČEZu, uvidíme, zdali bude zvýšená aktivita pokračovat a především zdali to bude něco znamenat i pro kurz akcií. ČEZ uzavíral třikrát v řadě na ceně 399,90 Kč. V posledních dnech byl patrný růst poptávky, na druhou stranu nabídka akcií zůstávala nadále hodně silná. Akcie KB se před zítřejšími výsledky obchodují v pásmu 945-960 Kč a zřejmě tomu tak bude i dnes. Akcie Erste ztrácí sílu s přibližující se úrovní 930 Kč, včera uzavíraly pod 920 Kč. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 96 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.