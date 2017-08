Akciový výhled

08.08.2017 09:00

Evropa začne mírně níže, ČEZ reportoval výsledkyEvropské indexy budou v úterý zřejmě otvírat mírným poklesem, indikace futures -0,12%. A to i přesto, že v zámoří se indexy posunuly na nová maxima. Pražská burza rostla v pondělí na nová letošní maxima, index PX posílil na 1033 bodů. Potvrdily se tak naše předpoklady z minulých dní. Nyní se však index dostává do hladin, kde by do úrovně cca 1050 bodů mohla být poměrně silná rezistence. Společnost ČEZ zveřejnila výsledky hospodaření za 2Q. Čistý zisk dosáhl 8,2 mld. Kč, tržby byly 48,1 mld. Kč a EBITDA činila 12,3 mld. Kč. Na zmíněných úrovních ČEZ překonal odhady analytiků, např. u sledovaného zisku EBITDA byl odhadovaný průměr 12 mld. Kč. ČEZ současně navýšil výhled čistého zisku na 19 mld. Kč (vs. předchozí 17 mld. Kč) a výhled EBITDA na 53 mld. Kč z oček. 52 mld. Kč. Výsledky lze hodnotit pozitivně, na provozní úrovni se sice o velká překvapení nekoná, ale zisk 19 mld. Kč je předpokladem pro zachování výplaty dividendy v roce 2018 na stávající úrovni. Akcie ČEZu by se měly po včerejším růstu opět obchodovat v kladných číslech. Mediální CETV uzavírala v zámoří poklesem na 92,90 Kč.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.