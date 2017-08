Akciový výhled

15.08.2017 09:01

Evropa by měla otvírat mírným růstemPropady z minulého týdne jsou zapomenuty? Nebo se akciové trhy pouze krátce nadechují před dalším poklesem? Na tyto otázky dostaneme odpověď až v dalších dnech, každopádně indexy vstoupily do nového týdne růstově. Evropa zažila velmi dobrý růst (např. DAX +1,3%) a dle indikací futures to vypadá na mírné posílení i při dnešním otevření (+0,1%). Pražská burza se měřeno indexem PX v pondělí zvedla na 1031 bodů (+1%). Domácí trh tak podržela krátkodobá technická podpora kolem 1020 bodů, ale jestli chce pomýšlet na případný atak maxim z minulého týdne, musí být schopen navázat na růst a odpoutat se od 1030 bodů. Erste včera poskočila výše +1,4%, ale úrovně kolem 950 Kč se nyní zatím jeví jako rezistence. Podobně to zatím vypadá s akciemi KB na cenách u 1010 Kč. V kladných číslech by se mohl obchodovat ČEZ, jež včera uzavíral poměrně nízko v porovnání s vývojem sektoru. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 93,50 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/197866_newsletter_170815.pdf