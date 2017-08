Akciový výhled

16.08.2017 08:55

Podaří se Evropě posílit potřetí v řadě?Podaří se evropským trhům ve středu posílit potřetí v řadě? Futures zatím indikují alespoň pozitivní otevření (0,3%). Večer bude v zámoří investory sledován zápis ze zasedání FEDu. Pražská burza zatím tento týden kopíruje dění v Evropě a roste. Index PX by se však k tomu, aby mohl pomýšlet na atak předchozích maxim, musel odpoutat od úrovně 1030 bodů. (Včerejší závěr PX 1032,50 bodů.). Banky v případě Erste a KB zatím zastavily svůj růst u 950 Kč resp. 1010 Kč. Hůř na tom však byla Moneta, jež včera propadla pod 76 Kč (případná technická podpora), její akcie se tak blíží minimům z konce června (75,40 Kč), kdy domácí trh procházel technickou korekcí (index PX byl kolem 980 bodů). Akcie ČEZ v úterý mírně rostly, ale stále by se vzhledem k vývoji v sektoru dali čekat vyšší ceny. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 93,50 Kč.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.