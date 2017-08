Akciový výhled

22.08.2017 08:56

Evropa otevře růstověZačátkem týdne Evropa zaznamenala třetí pokles v řadě (např. DAX -0,8%), pro dnešní den však futures naznačují růstové otevření kolem +0,5%. Negativní série by tak dnes mohla být přerušena, rostla také většina trhů v Asii. Pražská burza v pondělí ztratila jen nepatrně, index PX uzavíral na 1032 bodech (-0,1%). Proti růstu ČEZu (+0,8%) a Monety (+1%) stál pokles Erste (-1%) a KB (-0,5%). Bankovní sektor v Evropě by dnes mohl růst a tak by se v kladných číslech mohla obchodovat také Erste. Společnost VIG představila výsledky hospodaření za 2Q, jež mírně překonaly odhady analytiků. Hrubé předepsané pojistné dosáhlo 2,252 mld. Euro vs. oček. 2,235 mld., zisk před zdaněním byl 110,9 mil. Euro proti odhad. 109 mil. Euro a čistý zisk dosáhl 77,5 mil. Euro vs. odhad. 73 mil. Euro. Akcie VIG včera ztratily -1% především kvůli vývoji sektoru v Evropě. Dnes by se měly obchodovat v kladných číslech. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 90,50 Kč. Celkově by se index PX měl obchodovat nad 1030 body s tendencí k mírnému růstu. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/198150_newsletter_170822.pdf