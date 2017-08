Akciový výhled

25.08.2017 08:56

Evropa otevře nepatrně výše, vyčkávání na Jackson HoleDruhá polovina týdne je zatím na akciových trzích ve znamení poklidného vývoje. Evropa včera stagnovala, US trhy mírně klesly. Pražská burza lehce rostla (v čele růstu Erste). Pro dnešní den indikují futures otevření nepatrným posílením (+0,1%). Investoři budou vyčkávat na projevy šéfů centrálních bank v Jackson Hole. Index PX pražské burzy ve čtvrtek uzavíral na 1034 bodech (+0,3%). Rostla zejména Erste (+1,3%) i když vývoj v sektoru tomu nenapovídal. Budeme tedy sledovat její vývoj dnes, banky by mohly být citlivé na pohyb výnosů na dluhopisových trzích právě po projevech Yellenové či Draghiho. Vedení firmy Pegas vydalo prohlášení, že nabídnutá cena od R2G ve výši 1010 Kč je přiměřená. Akcie Pegas přitom včera rostly na 1019 Kč. Mediální CETV se v zámoří drželo u 93 Kč. Celkově index PX zatím nevybočil během uplynulých 14 dní z pásma 7 bodů (1030-1037). Výraznější pohyb by se mohl dostavit až příští týden. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/198321_newsletter_170825.pdf