Akciový výhled

28.08.2017 09:00

Pražská burza bude nadále hledat směr dalšího vývojePražská burza se již dva týdny pohybuje v úzkém obchodním pásmu, které je zdola ohraničené úrovni 1 030 bodů a horní mez je na hodnotě 1 040 bodů. Ani v úvodu posledního prázdninového týdne pravděpodobně nedojde ke změně. Zámořské akcie zakončily v pátek bez výraznějších změn a futures na západoevropské indexy se nyní pohybují mírně v záporném teritoriu, např. DAX -0,36%. Rovněž se na našem trhu neobjevily ani nové kurzotvorné zprávy pro jednotlivé tituly, což by mělo podpořit setrvání indexu PX v pohybu do strany. Sledovanou událostí tohoto týdne budou páteční data s amerického trhu práce a nárůst aktivity na pražské burze by se mohl dostavit i s koncem prázdnin. Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.Josef Dudek, makléř, Fio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/1-komentare/cz/198364_newsletter_170828.pdf