Akciový výhled

30.08.2017 08:56

Evropa přeruší poklesy a otevře růstemPo včerejší nervozitě by dnes mohly akciové trhy vypadat klidněji. Futures pro evropské indexy dokonce indikují otevření růstem kolem 0,7%. Sousednímu Německu pomůže oslabující Euro (zpět pod 1,20), ale rostou také futures pro zámořské indexy (0,25%), kterým se již v průběhu včerejšího obchodování podařilo umazat úvodní ztráty. Pražská burza v pondělí propadla nejvíce v tomto roce (-1,4%) a index PX uzavíral na 1021 bodech. Z technického pohledu tak nedošlo k narušení několika měsíčního prorůstového charakteru domácího trhu Poslední dva srpnové dny by tak mohly být klidnější i na pražské burze. Dnešní růst výnosů dluhopisů by mohl pomoci především finančnímu sektoru, nejvíce přitom včera oslabovala Erste i VIG. KB včera udržela podporu na 980 Kč a Moneta se „otřela“ o kupci vyzkoušenou 76 Kč úroveň. Mediální CETV uzavírala v zámoří na 91,70 Kč. Pavel Hadroušek, makléř, Fio banka, a.s.Pavel Hadroušek, makléřFio banka, a.s.http://www.fio.cz/docs/zpravodajstvi/2-novinky/cz/198468_newsletter_170830.pdf