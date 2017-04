Aktivistický hedge fond Elliott Management Corp. tlačí na BHP Billiton, akcie rostou

10.04.2017 11:21

Elliott Management Corp. tlačí na BHP Billiton aby sjednotil svoji korporátní strukturu, usiloval o spin off a zlepšil kapitálové výnosy. Akcie důlního giganta rostou.BHP Billiton se dostal do pozornosti ze strany aktivistického investora, hedge fondu Elliott Management Corp. Ten tlačí na BHP Billiton aby největší světová důlní společnost sjednotila svoji korporátní strukturu, usilovala o spin off a zlepšila kapitálové výnosy. Podle pondělního prohlášení Elliott Management Corp. by se BHP Billiton měla sjednotit do jedné společnosti s australským sídlem. V současné chvíli má důlní gigant dva samostatné právní subjekty v Londýně a Sydney. Elliot také zmínil, že firma by měla rozdělit svůj americký ropný business, který je podle hedge fundu oceněn na 22 miliard dolarů. Elliot Management v prohlášení také navrhl, že BHP Billiton by měl navýšit kapitálové výnosy prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Hedge fund vlastní 4,1 % akcií společnosti v Londýně a drží právo na získání 0,4 % v australských akciích. Akcie BHP Billiton dnes v pre-marketu rostou na NYSE o 5,09 %. V Londýně akcie rostou o 4,97 %. Na Xetře rostou o 5,4 %. BHP Billiton PLC (BIL) +5,4 % na 15,88 EUR Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. EUR) 91,9 P/E 35,9 Vývoj za letošní rok (%) +3,7 Očekávané P/E 11,2 52týdenní minimum (EUR) 9,4 Prům. cílová cena (EUR) 17,3 52týdenní maximum (EUR) 17,7 Dividendový výnos (%) 3,2 Zdroj: BloombergFrantišek MašekFio banka, a.s.